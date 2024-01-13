سوسو غلطت يا حرام..تردد قناة كراميش Karameesh للأطفال لمشاهدة أجمل الأغاني مجاناً 2024

استقبال تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال لمشاهدة أحدث الأغاني والأناشيد من الأمور التي تزايد عليها البحث عليها، حيث شهدت محركات جوجل تزايد في عمليات البحث عن التردد الجديد لقناة كراميش الفضائية، وهي قناة غنية عن التعريف حيث حظيت بشهرة ونجاح رائع منذ بدايتها في عام 2007، لذلك تعتبر قناة كراميش من أقدم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى تثقيفي ومفيد ومسلي في آن واحد، حيث تركز هذه القناة في محتواها على تعليم الأطفال أفضل العادات وأسمى الأخلاق، وسنتحدث اليوم في مقالنا هذا بشكل مفصل أكثر عن بيانات التردد الجديد لقناة كراميش الفضائية وغيرها من التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع.

تردد قناة كراميش للأطفال 2024 عبر الأقمار الصناعية

أصبحت قناة كراميش من القنوات التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل الأطفال الصغار الذين اعتادوا على قضاء وقت ممتع بمشاهدة أناشيدها الترفيهية والتعليمية، لذلك يبحث الكثير من الأهل عن التردد الجديد لهذه القناة لإدخال الفرحة إلى قلوب أطفالهم، وهو ما سنذكره في السطور الآتية للتعرف عليها في مقال اليوم.

تردد قناة كراميش الفضائية على قمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 11315 أو تردد 11390

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ما هو تردد قناة كراميش الفضائية على قمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تشفير القناة: مجاني.

ما هي أحدث الأغاني على قناة كراميش