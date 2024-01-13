ارتفاع طفيف.. نشرة أسعار الذهب والجنيه الذهبي في مصر في تداولات السبت 13 يناير 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً طفيفاً اليوم خلال تداولات يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، جاء هذا الارتفاع في سعر غرام الذهب في مصر بشكل يتوافق مع الإجازة الأسبوعية للأسواق العالمية، حيث سجلت زيادة بنحو 5 جنيهات، وإليكم التفاصيل.

أسعار عيارات الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024

سجل اليوم زيادة بنحو 5 جنيهات في سعر غرام الذهب في مصر، حيث بلغ سعر عيار 24 حوالي 3691 جنيهاً للبيع و3726 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 3685 جنيهاً للبيع و3657 جنيهاً للشراء أمس.

أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد بلغ نحو 2769 جنيهاً للبيع و2747 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 2764 جنيهاً للبيع و2742 جنيهاً للشراء وفقاً لأسعار منصة غولد برايس.

سجل سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً في السوق المصري، حتى كتابة هذا التقرير، نحو 3230 جنيهاً للبيع و3260 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 3225 جنيهاً للبيع و3255 جنيهاً للشراء يوم أمس.

فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، بلغ سعر البيع 27840 جنيهاً، بينما بلغ سعر الشراء 27080 جنيهاً.

أسعار الذهب في البورصة العالمية ليوم السبت 14 كانون الثاني

أغلقت أسعار الذهب في البورصة العالمية مرتفعة يوم الجمعة الماضي، نتيجة لتصاعد المخاوف من تفاقم الأزمات السياسية في المنطقة، وهذا ما أدى إلى زيادة جاذبية المعدن الثمين “الذهب” كملاذ آمن.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1%، لتصل إلى 2039 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة حوالي 0,3% إلى 2035 دولاراً للأوقية، ومع ذلك يشير التوجه الحالي إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة تبلغ حوالي 0,5%.