كام شهر وتستلم الشقة .. إليك شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في التجمع الثالث لمحدودي الدخل

هناك الكثير من المصريين التي تتساءل وتهتم بالتسجيل في شقق سكن لكل المصريين 5 في التجمع الثالث، وتريد معرفة شروط التسجيل من أجل الحصول عليها، حيث قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بطرح مجموعة من الشقق للإيجار في إعلان حديث يشمل أربع محافظات، وتم طرح هذه الوحدات من أجل التأجير لبعض الفئات من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة ومن المفترض تسليمها في أقل من 18 شهر في كل المحافظات.

شقق سكن لكل المصريين 5 التجمع الثالث

يتساءل عدد كبير من المواطنين في كل محافظات مصر عن تلك الشقق وأصبح هذا المشروع من أكثر المشاريع التي يبحث عنها المواطنيين، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بهذا الأمر وخصوصاً الشباب الراغبين في الزواج يبحثون عن شقق بأسعار مناسبة لهم، وقد قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالتوضيح أنه قد تم طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وتستمر فترة الحجز حتي 15 يناير الحالي، وتبلغ مساحة هذه الشقق ما بين 75 و 90 متر.

المستندات المطلوبة في حجز سكن لكل المصريين 5

تقديم صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم بالطلب وزوجته وشرط أن تكون سارية.

تقديم أصل قسيمة الزواج.

يجب تقديم شهادة ميلاد الأبناء.

تقديم مستند رسمي يثبت صافي الدخل الشهري.

تقديم إيصال الدفع المسبق للحجز وتقديم مصاريف التسجيل الذي حصلت عليها وقت السداد بالبريد المصري.

تقديم أي مستندات خاصة وتتعلق بمصادر الدخل الإضافية.

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