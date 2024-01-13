مرتبات مجزية جداً .. فرص عمل مغرية في بنك مصر لحملة البكالوريوس .. إليكم طريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

قام بنك مصر من خلال صفحته الرسمية على لينكد إن بالإعلان عن حاجته لوظائف خالية من أجل العمل في وظيفة مدير تطوير الجودة والعمل في إدارة الجودة الشاملة، حيث يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب التي ترغب في العمل بالمجال المصرفي الحاصلين على مؤهلات مناسبة لهم، على أن تكون المرتبات مناسبة لتلك المؤهلات لكي ساعدهم على بناء حياة عملية تساعدهم في الاستقرار المادي.

شروط وظائف بنك مصر الجديدة

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للحصول على وظيفة من وظائف بنك مصر الجديدة، ومن هذه الشروط الآتي:

شرط أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

شرط أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر الجديدة يمتلك خبرة أكثر من 8 سنوات في المجالات ذات الصلة.

طبيعة العمل والمسؤوليات الوظيفية في وظائف بنك مصر

العمل على تطوير وتنفيذ كل احتياجات ومبادرات الجودة وتطوير الأنظمة وإنشاء التقارير واستخراج البيانات.

القيام بإدخال البيانات لتسهيل الوصول إليها ودقة البيانات.

القيام بتطوير كل أدوات القياسات اللازمة لتغطية اختبارات الجودة في كل القطاعات.

العمل على تنسيق التقارير لتوحيد مدخلات ومخرجات بيانات كل الأقسام.

العمل على تسهيل بناء حالات العمل وبدء BRDs لأنشطة إدارة الجودة الشاملة.

القيام بمتابعة تنفيذ مشاريع تطوير إدارة الجودة الشاملة.

العمل على التفاعل مع تكنولوجيا المعلومات لأي طلبات تغيير تتعلق بإدارة الجودة الشاملة.

التخصصات والخبرات المطلوبة في وظائف بنك مصر

أن يكون المتقدم حاصل درجة البكالوريوس من كلية/ جامعة معتمدة.

تكون خبرة المتقدم لا تقل عن 8 سنوات منها 3 سنوات في المستوى الإشرافي.

يكون المتقدم متحدث باللغتين العربية والإنجليزية كتابة وحديث.

يمتلك مهارات كمبيوتر ممتازة.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يمكن التقديم على وظائف بنك مصر عن طريق تسجيل الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، والقيام بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بك.