هتدفع 50 جنيه بس .. قانون التصالح في مخالفات البناء 2024

هناك العديد من المواطنين تريد الاستعلام ومعرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، وجاء ذلك بعد السماح باستخراج تراخيص البناء بعد مرور مدة كبيرة من وقف عمليات البناء، ولكن شرط الالتزام بكل البنود الجديدة التي قد تم الإعلان عنها حتى لا يكون العقار الذي تملكه مخالف ويتم إزالته، وهناك إمكانية للاستفسار عن قيمة الرسوم المعلنة من قبل مجلس النواب على أن يكون ذلك قبل التقدم بطلب للبدء في بناء العقار الشخصي.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2024

لقد تم الإعلان عن كل التفاصيل التي تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، ومن هذه التفاصيل الآتي:

يجب القيام بملء نموذج 10 من أجل البدء في بناء العقار الذي يريده المالك وذلك بعد إصدار تراخيص البناء مرة أخرى بعد كانت موقوفة.

تم إيقاف تراخيص البناء لمدة 3 سنوات ومع حلول عام 2024 تم فتحها مرة أخرى.

قيمة رسوم التصالح الجديدة سعرها يتراوح ما بين 50 إلى 2500جنيه مصري.

يحصل المستفيد على خصم بنسبة تصل إلى 5% في حالة رغبته في تقسيط المبلغ على مدار 5 سنوات.

تزيد نسبة الخصم عند انخفاض عدد سنوات التقسيط بحيث تصبح 7% عند التسديد على مدار 3 سنوات.

وأيضاً نسبة الخصم عند التسديد النقدي قد تصل إلى 25%.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

بخصوص أسعار التصالح البناء فقد قام القانون بالإعلان عن أسعار قيمة التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيه للمتر، أما في الأحياء والمدن قيمة التصالح للمتر تصل إلى 2500 جنيه، كما تخضع الأسعار للتفاوض على حسب الموقع والخدمات فالأحياء الشعبية والبسيطة لا تعامل معاملة المناطق الراقية، أيضاً تختلف الأسعار من سكني إلى تجاري.