فرصة هايلة لكل اللى بيدور على شغل ..  «القومي للمرأة» يعلن وعن وظائف خالية

قام المجلس القومي للمرأة بالإعلان عن وظائف متاحة في عدد مناصب قيادية بالمجلس، وقام المجلس القومي للمرأة بالإعلان عن عدة شروط ومستندات مطلوبة من أجل التقديم في تلك الوظائف، وتتميز وظائف المجلس القومي للمرأة بكونها وظائف قيادية وذات مرتبات كبيرة، ولكن الشرط هو الخبرة في التخصصات المطلوبة والتي أعلن عنها المجلس.

ماهي الوظائف المتاحة والمطلوبة في المجلس القومي للمرأة؟

متاح وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والمؤتمرات.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجان الدائمة.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

المستندات المطلوبة من أجل التقديم على الوظائف

إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم وعدد 7 صور شخصية.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

تقديم بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى المجلس القومي للمرأة.

تقديم كل الشهادات العلمية وتقديم الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

تقديم بيان عن أهم الإنجازات للمتقدم، و إسهاماته في المكان التي عمل به والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد ويفضل الخبرة في نفس المجال المعلن عنه.

المكان المحدد لتسليم المستندات

قام المجلس القومي للمرأة بالطلب من المتقدمين لشغل الوظائف بتسيلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمجلس في مواعيد العمل الرسمية للمجلس وهي طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساء.