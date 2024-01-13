هتعلى لفين تاني.. سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت 13 يناير 2024 في الشركات المصرية المختلفة

بدأ البحث الآن يزداد بشكل تدريجي بشأن سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت الموافق 13 من شهر يناير 2024، حيث يعتبر من أكثر الأمور الاقتصادية التي يود الكثير من المواطنين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية التعرف على إلى ما وصلت إليه من أسعار هل ارتفعت أو انخفضت أم استقرت عن أسعار الأمس الجمعة الموافق 12 من شهر يناير 2024.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت

صرحت اليوم بوابة الأسعار المحلية والعالمية بأن هناك استقرار اليوم في سعر طن الحديد اليوم حديد عز الاستثماري السبت حيث ظل عند سعر 41 ألف و907 جنيه، أما جاء سعر الحدد تسليم أرض مصنع بمقدار 43 ألف و600 جنيه مما يعني أنه انخفض بنحو 134 جنيه مصري، وإليكم أسعار الحديد اليوم في باقي المصانع والشركات:

بلغ سعر حديد المصريين بقيمة 43 ألف جنيه مصري.

وصل سعر حديد ستيل بنحو 42 ألف و700 جنيه فقط للطن الواحد.

سجل سعر حديد المعادي بنحو 42 ألف و200 جنيه.

أما سعر حديد العتال فوصل اليوم 42 ألف و300 جنيه مصري.

بلغ سعر الحديد ي الكومي 42 ألف و200 جنيه مصري.

أما سعر حديد عطية فبلغ 42 ألف و200 جنيه مصري.

سجل سعر حديد المراكبي بنحو 42 ألف و400 جنيه مصري.

أما سعر حديد التسليح عالميًا فوصل 557 دولار بالنسبة للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم

وبعد التعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز السبت، فنود التنويه بأن سعر أسمنت المعلم فبلغ 2.020 جنيه مصري، سجل سعر السهم مقدار .020 جنيه مصري، بلغ سعر أسمنت وادي النيل قيمة 2.020 جنيه، سعر أسمنت المسلح سجل اليوم 2.130 جنيه مصري، سعر أسمنت المخصوص فبلغ 1700 جنيه مصري، بينما سعر أسمنت السويدي فوصل 2.350 جنيه مصري.