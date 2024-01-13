مباشر الآن.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس عبر منصة امان الاجتماعي eservices.social.gov.tn والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في منحة 300 دينار، يعد البحث عن رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس من الاشياء التي يبحث عنها الالاف من المواطنين خلال تلك الترة خاصة الأسر الفقيرة، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة التونسية في ظل ارتفاع الاسعار الذي أصبح مشكلة عالمية، ومن المقرر أن يستفيد من منحة 300 دينار العديد من الاسر ولكن وفقا للشروط المقررة، ويمكنك التسجيل للاستفادة من تلك المنحة عبر زيارة منصة امان الاجتماعي.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار

تم اطلاق رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس من قبل الجهات الرسمية في البلاد ليتمكن أي شخص من الاستفادة من هذا الدعم المقرر، ومن المتوقع أن يتم صرف هذه المنحة لحوالي 100 ألف أسرة تونسية في شهر سبتمبر القادم، ويمكنك التسجيل في منحة 300 دينار خلال لحظات، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة منصة امان الاجتماعي.

قم بانشاء حساب جديد عبر ادخال كافة البيانات المطلوبة.

اختر التسجيل في منحة 300 دينار.

قم بادخال بياناتك بشكل صحيح.

ارفق كافة المستندات المطلوبة.

اضغط على كلمة “ارسال”.

سيتم فحص الطلب واخطارك بمدى قبولك للاستفادة من المنحة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

أوضحت الجهات الرسمية شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للاستفادة من هذا الدعم الحكومي، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل البلاد.

لا يتجاوز اجمال الدخل الشهري للأسرة مبلغ 300 دينار.

أن يقدم جميع الاوراق والمستندات اثناء التقديم وتكون معتمدة صحيحة ومطابقة البيانات الاصلية.

أن يكون عاطل عن العمل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار