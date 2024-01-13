“نزلها واتفرج حالا”.. تردد قناة بي ان سبورت افريقيا 2024 bein sports AFCON الناقلة لمباريات بطولة كأس امم افريقيا

تردد قناة بي ان سبورت افريقيا 2024، يعد تردد قناة بي ان سبورت افريقيا 2024 من ضمن القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس امم افريقيا في نسخته الجديدة لذا نجد أن هناك عمليات تزايد حول تلك تلك القناة المفتوحة التي ستعرض كافة مباريات البطولة بأعلى جودة ممكنة وبتعليق عدد من أشهر المعلقين، واليكم اجدد تردد قناة bein sports AFCON 2024 وكيفية استقباله.

تردد قناة بي ان سبورت افريقيا 2024

يمكنك الآن استقبال تردد قناة بي ان سبورت افريقيا 2024 bein sports AFCON التي ستقوم بنقل مباريات البطولة الاشهر في القارة السمراء، حيث سيتم اطلاق صافرة بدء المباراة الافتتاحية بين منتخب ساحل العاج ومنتخب غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم على استاد إبيمبي “الحسن واتارا الأولمبي” الموجود بمدينة أبيدجان الإيفوارية.، كذلك فأن تلك قناة bein sports AFCON تنقل الكثير من البطولات والدوريات الاشهر عالميا، ويمكنك استقبال قناة بي ان سبورت افريقيا 2024 bein sports AFCON عبر ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر الخاص بك:

تردد قناة beIN Sports AFCON 1

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports AFCON 2

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024 مجانا عبر كافة الاقمار الصناعية، فهي:

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

– قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

– قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100