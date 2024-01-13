موعد اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2024 + متي ستظهر النتائج بعد انتهاء الامتحانات

يهتم الكثير بمعرفة موعد اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي لا سيما أن طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي ستكون تلك هي المرة الأولى لهم في الخشوع للامتحانات، بالإضافة إلى أن طلاب الصف الخامس الابتدائي يترقبون النتيجة كونها هي الأساس في نقلهم من الصف الخامس إلى الصف السادس، لذلك وجدنا أن الآباء والطلاب يتساءلون حول موعد ظهور النتيجة حتى يرتاح بالهم وكذلك يستمتعون بإجازة نصف العام.

موعد اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي

على الرغم من ارتفاع معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول كل ما يخص موعد اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، إلا أنه لا يتم الإعلان عن أي تفاصيل تخص موعد ظهور النتيجة حيث إن الماراثون الامتحاني ما زال جاريا حيث يخضع طلاب الصف الرابع الابتدائي السبت الموافق 12 من شهر يناير الجاري 2024 الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية داخل محافظة الدقهلية.

لذلك لا يمكننا التأكيد على موعد محدد لظهور النتيجة وهذا ما يجب على جميع المهتمين بتلك المراحل التعليمية أن يتأكدوا منه حيث إنه حينما يحين موعد ظهور النتيجة، سيكون موقع الوزارة أول من يعلن عن ذلك.

جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

هيا بنا نذكركم أعزائي المتابعين بالجدول الخاص بامتحانات الصف الرابع الابتدائي حيث إننا أدركنا أنه لا يوجد تفاصيل حول موعد اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، على أن يكون جدول امتحانات الصف الرابع في محافظة القاهرة: