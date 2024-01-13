استقبل الآن 6 قنوات مفتوحة.. تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على النايل سات مجانًا

مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية بعد ساعات، بدأ البحث يزداد بشأن تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 من قبل الكثير من المواطنين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، تحديدًا وأن الغد الأحد الموافق 14 من شهر يناير 2024 هو أولى مباريات المنتخب المصري في كاس الأمم مع الموزنبيق، لذا سنوافيكم عبر هذا المقال عن القنوات التي ستقوم بنقل وبث المباريات بث مباشر لأحد أهم البطولات العالمية على الإطلاق.

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

والآن سنوافيكم عبر هذا المقال على تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تقام كل عامين والنسخة الموجودة الآن رقم 33 والتي ستقام على ملعب كوت ديفوار على أن تكون المباراة الافتتاحية اليوم بين ساحل العاج وبين منتخب غينيا بيساو، وهذه البطلة ستجمع العديد من المنتخبات الأفريقية والتي سيتم إذاعتها على قنوات بي إن سبورت، وإليكم ترددات القنوات الناقلة:

تردد قناة beIN Sports المفتوحة

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports المفتوحة

التردد: 11547

القمر الصناعي: سهيل سات

معدل الترميز: 27500

معال تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

وبعد التعرف على تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية، فنريد الإشارة بان موعد افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية سيحين موعده في اليوم السبت الموافق 13 من شهر يناير 2024 والتي سيحين موعدها في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.