ملــف اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf موقع منصة مظلتي الالكترونية

يبحث الكثير من الأشخاص عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، حيث سوف يتم الإعلان عن عدد الأشخاص المستحقين للحصول على هذا الدعم كما أن الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل حوالي 300 ألف فرد على هذه الوجبة لذلك تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع فى المقال التالى.

الدفعة المستحقة من اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

يوجد بعض الخطوات التى يجب اتباعها لكي تتمكن من معرفة أسماء الحاصلين على رواتب الرعاية الاجتماعية، وتكون هذه الخطوات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية لتسهيل على جميع الأشخاص معرفة اسماء المشمولين وذلك على النحو التالي:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.

البحث عن الصفحة الرئيسية الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

يتم إختيار أيقونة الاستعلام الموضحة أمامك، وذلك لمعرفة أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

كتابة اسم الشخص الذي تريد الإستعلام عنه وتسجيل كافة البيانات المطلوبة ومعرفة والتأكد من الحصول على الرعاية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالوجبة الأخيرة.

سوف يتم بعد ذلك إظهار كافة النتائج والاسماء الحاصلين على هذا الدعم.

حيث أن هذه الرواتب قد تتراوح قيمتها من 400 إلى 450 ألف دينار عراقي وذلك وفقا للميزانية المالية للدولة.

شروط التقديم فى اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الشروط الواجب توافرها من أجل انضمام اسمك إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر يناير 2024 وهذه الشروط جاءت على النحو الآتي: