الدهب في الطالع… تعرف علي سعر الذهب اليوم السبت 13 يناير وعيار 21 يقفز من جديد

يبحث العديد من المستخدمين في جمهورية مصر العربية عن سعر الذهب اليوم نظرا لعدم استقرارة الذي أصبح من الطبيعي أن يرتفع وينخفض كل نصف ساعة علي مدار تعاملات اليوم، وفي صباح تعاملات اليوم ارتفع عيار 21 بمقدار 30 جنيها للجرام الواحد وفي هذا السياق نوضح لكم أسعر جميع أعيرة الذهب في تعاملات منتصف اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت عيار 21

سجل عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا بداية تعاملات اليوم بعد ارتفاع امس الذي بلغ 45 جنيه لكل جرام حيث ارتفع اليوم 30 جنيها وتوالي الارتفاع انخفاض سريع فأصبح سعر الذهب عيار 21 (3265جنيهًا)

النـــــــــــــــوع الــــــــسعر الجنيه الذهب 26120 من واقع سعر الجرام 3265جنيهًا 1\2 جنيه ذهب 13060 من واقع سعر الجرام 3265جنيهًا 1\4 جنيه ذهب 6530 من واقع سعر الجرام 3265جنيهًا

سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة 13 يناير 2024

لا تختلف أسعار اليوم عن أمسِ كثيرًا حيث تراوح سعر الذهب في الصعود والهبوط ما لا يزيد عن 40 جنية لعيار واحد وعشرين وبنهاية التعاملات اليوم الأحد سجلت أعيرة الذهب هذه الأسعار.

الـــــــــــــــــــــــــــعيار سعر بيع جرام الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024 سعر شراء جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل سعر الجرام الواحد 3731.5 3674.25 عيار 22 سجل سعر الجرام الواحد 3420.5 3368 عيار 21 سجل سعر الجرام الواحد 3265 3215 عيار 18 سجل سعر الجرام الواحد 2798.5 2755.75 عيار 14 سجل سعر الجرام الواحد 2176.75 2143.25 عيار 12 سجل سعر الجرام الواحد 1865.75 1837.25 عيار 9 سجل سعر الجرام الواحد 1399.25 1377.75

يتأثر الذهب في مصر بثلاث محاور رئيسية كالتالي: