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الدهب في الطالع… تعرف علي سعر الذهب اليوم السبت 13 يناير وعيار 21 يقفز من جديد
لو عريس الحق اشتري قبل ما تندم سعر الذهب اليوم يحقق هذا الرقم بعد اَخر ارتفاع 2024
يبحث العديد من المستخدمين في جمهورية مصر العربية عن سعر الذهب اليوم نظرا لعدم استقرارة الذي أصبح من الطبيعي أن يرتفع وينخفض كل نصف ساعة علي مدار تعاملات اليوم، وفي صباح تعاملات اليوم ارتفع عيار 21 بمقدار 30 جنيها للجرام الواحد وفي هذا السياق نوضح لكم أسعر جميع أعيرة الذهب في تعاملات منتصف اليوم.
سعر الذهب اليوم السبت عيار 21
سجل عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا بداية تعاملات اليوم بعد ارتفاع امس الذي بلغ 45 جنيه لكل جرام حيث ارتفع اليوم 30 جنيها وتوالي الارتفاع انخفاض سريع فأصبح سعر الذهب عيار 21 (3265جنيهًا)
|النـــــــــــــــوع
|الــــــــسعر
|الجنيه الذهب
|26120 من واقع سعر الجرام 3265جنيهًا
|1\2 جنيه ذهب
|13060 من واقع سعر الجرام 3265جنيهًا
|1\4 جنيه ذهب
|6530 من واقع سعر الجرام 3265جنيهًا
سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة 13 يناير 2024
لا تختلف أسعار اليوم عن أمسِ كثيرًا حيث تراوح سعر الذهب في الصعود والهبوط ما لا يزيد عن 40 جنية لعيار واحد وعشرين وبنهاية التعاملات اليوم الأحد سجلت أعيرة الذهب هذه الأسعار.
|الـــــــــــــــــــــــــــعيار
|سعر بيع جرام الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024
|سعر شراء جرام الذهب اليوم
|عيار 24
|سجل سعر الجرام الواحد 3731.5
|3674.25
|عيار 22
|سجل سعر الجرام الواحد 3420.5
|3368
|عيار 21
|سجل سعر الجرام الواحد 3265
|3215
|عيار 18
|سجل سعر الجرام الواحد 2798.5
|2755.75
|عيار 14
|سجل سعر الجرام الواحد 2176.75
|2143.25
|عيار 12
|سجل سعر الجرام الواحد 1865.75
|1837.25
|عيار 9
|سجل سعر الجرام الواحد 1399.25
|1377.75
يتأثر الذهب في مصر بثلاث محاور رئيسية كالتالي:
- السعر العالمي للذهب في جميع دول العالم
- كَمّيَّة العرض والطلب في السوق المحلي المصري
- سعر الدولار مقابل عملة الجنيه المصري في سوق التداول