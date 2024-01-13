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الدهب في الطالع… تعرف علي سعر الذهب اليوم السبت 13 يناير وعيار 21 يقفز من جديد

لو عريس الحق اشتري قبل ما تندم سعر الذهب اليوم يحقق هذا الرقم بعد اَخر ارتفاع 2024

محمد صبحيمنذ 5 دقائق
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سعر الذهب اليوم 13 يناير 2024

يبحث العديد من المستخدمين في جمهورية مصر العربية عن سعر الذهب اليوم نظرا لعدم استقرارة الذي أصبح من الطبيعي أن يرتفع وينخفض كل نصف ساعة علي مدار تعاملات اليوم، وفي صباح تعاملات اليوم ارتفع عيار 21 بمقدار 30 جنيها للجرام الواحد وفي هذا السياق نوضح لكم أسعر جميع أعيرة الذهب في تعاملات منتصف اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت عيار 21

سجل عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا بداية تعاملات اليوم بعد ارتفاع امس الذي بلغ 45 جنيه لكل جرام حيث ارتفع اليوم 30 جنيها وتوالي الارتفاع انخفاض سريع فأصبح سعر الذهب عيار 21 (3265جنيهًا)

النـــــــــــــــوعالــــــــسعر 
الجنيه الذهب26120 من واقع سعر الجرام  3265جنيهًا
1\2 جنيه ذهب13060 من واقع سعر الجرام  3265جنيهًا
1\4 جنيه ذهب6530 من واقع سعر الجرام  3265جنيهًا

سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة 13 يناير 2024

لا تختلف أسعار اليوم عن أمسِ كثيرًا حيث تراوح سعر الذهب في الصعود والهبوط ما لا يزيد عن 40 جنية لعيار واحد وعشرين وبنهاية التعاملات اليوم الأحد سجلت أعيرة الذهب هذه الأسعار.

الـــــــــــــــــــــــــــعيارسعر بيع جرام الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024سعر شراء جرام الذهب اليوم
عيار 24سجل سعر الجرام الواحد 3731.53674.25
عيار 22سجل سعر الجرام الواحد 3420.53368
عيار 21سجل سعر الجرام الواحد 32653215
عيار 18سجل سعر الجرام الواحد 2798.52755.75
عيار 14سجل سعر الجرام الواحد 2176.752143.25
عيار 12سجل سعر الجرام الواحد 1865.751837.25
عيار 9سجل سعر الجرام الواحد 1399.251377.75

يتأثر الذهب في مصر بثلاث محاور رئيسية كالتالي:

  1. السعر العالمي للذهب في جميع دول العالم
  2. كَمّيَّة العرض والطلب في السوق المحلي المصري
  3. سعر الدولار مقابل عملة الجنيه المصري في سوق التداول

 

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محمد صبحيمنذ 5 دقائق
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