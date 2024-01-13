اعرف مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة خلال شهر يناير 2024 .. تغيير جديد في مواعيد قطع الكهرباء

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها مصر، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً في توفير الطاقة الكافية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية ولهذا السبب تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، والتي تتضمن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لفترات محددة خلال اليوم.

السبب وراء تغيير مواعيد قطع الكهرباء

كانت الحكومة قد أصدرت قراراً في نهاية ديسمبر الماضي بتعديل مواعيد قطع الكهرباء، بحيث تمتنع شركات التوزيع عن فصل التيار خلال ساعات المساء أو الصباح الباكر، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للتحضير لخوض الاختبارات، حتى لا يتأثر الأداء الدراسي بخطة تخفيف الأحمال، وكانت الخطة السابقة تقضي بقطع الكهرباء لمدة ساعتين عن كل منطقة يومياً، في الفترة من 11 صباحا إلى 5 مساء، وفي الفترة من 7 مساء إلى 11 مساء، وقد تلقت الحكومة العديد من الشكاوى والمقترحات من جانب أعضاء البرلمان والجمهور الذين طالبوا بتغيير مواعيد قطع الكهرباء، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الاستخدام المنزلي للمدفئات والأجهزة الكهربائية.

خطة تخفيف الأحمال الجديدة

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزيري الكهرباء والبترول ومسؤولي شركات الطاقة، وتم الاتفاق على إعادة تحديد فترات قطع الكهرباء لتكون من الساعة 2 ظهرا إلى 5 مساء فقط، سيتم تنفيذ هذه الخطة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير 2024، وحتى يوم 24 يناير 2024، أي بعد أسبوعين من بداية العمل بها.

الآثار المتوقعة للتغيير

يتوقع أن يسهم هذا التغيير في مواعيد قطع الكهرباء في: