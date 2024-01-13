“نقابة المهندسين” تستمر في قبول طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي

تستمر نقابة المهندسين في تلقي طلبات وأوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفي للمقاعد النقابية الشاغرة، والتي ستجرى في فبراير المقبل وسط اهتمام كبير من جانب المهندسين المنتمين إلى مختلف الشعب الهندسية والراغبين في المشاركة في العمل النقابي وخدمة زملائهم.

الشروط والإجراءات

وفقا للقانون النقابي والنظام الداخلي، يشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفي ما يلي:

يجب على المرشح أن يكون قد سدد جميع اشتراكاته حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لتنظيم الانتخابات.

كما يتعين عليه تقديم صحيفة الحالة الجنائية السارية، والتي يجب أن تكون موجهة إلى نقابة المهندسين المصرية.

تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

يتقدم المهندس بنفسه للترشح ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

المقاعد المتنافس عليها

تجرى الانتخابات على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية وهي الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والتعدين والبترول، والكيميائية والنووية، والغزل والنسيج والمنسوجات بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، لكل شعبة، كما تجرى الانتخابات على مقاعد نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، بواقع 7 أعضاء من الشعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

الجدول الزمني

يستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، على أن تفتح لجنة الانتخابات باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين، 28 و29 يناير الجاري، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في فبراير المقبل، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، وتحديد مواعيد وأماكن الاقتراع.