مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 2024 على قناة dmc ونجوم الفن المشاركين

تم الإعلان عن بدء انطلاق أولى حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني مساء اليوم السبت بتاريخ 13 يناير 2024، علي قنوات dmc الفضائية، كما تقرر إعلان حلقات المسلسل يوميا عبر قناة dmc من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

قامت الفنانة شيرين رضا بالترويج للجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد من خلال نشر بوستر فردي لها من المسلسل قائلة وبينا معاد من تاني ، وتهافت عليها الجمهور بالتهاني من محبي المسلسل ومتابعي الجزء الأول معبرين عن سعادتهم بانطلاق موسم ثان للمسلسل بعد النجاح الكبير للموسم الأول.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يضم مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عدد كبير من نجوم الفن، شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، كما تم انضمام وجه جديد لفريق عمل المسلسل وهي أميرة أديب لتقوم بدور هند بديلة عن داليا شوقي التي أعلنت عدم مشاركتها في الجزء الثاني من المسلسل قائلة “إن هند حكايتها انتهت في أول جزء من المسلسل، ولا يمكنني مواصلة العمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري في الشخصية وفي أشياء أخرى”.

المسلسل تأليف وإخراج هاني عادل، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

تدور أحداث المسلسل حول عائلتين وهم عائلة حسن الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، على وطاهر ومراد ومصطفى نشئوا على الديمقراطية وحرية الرأي، وعائلة نادية التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات أروى وهند وليلى ونيللي، ناشئات علي كبت الحرية والديكتاتورية، فيما تحاول الفتيات الخروج عن سيطرة وتسلط الأم.