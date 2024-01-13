لينك التسجيل في وظائف البريد المصري jobs.caoa.gov.eg شروط التقديم
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفر 900 وظيفة في البريد المصري، وذلك في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الهيئة القومية للبريد، وتبدأ فترة التقديم للوظائف في البريد المصري يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 وتُعد وظائف البريد المصري من الوظائف المهمة في مصر، حيث تُساهم في تقديم خدمات البريد المختلفة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. كما تُعد هذه الوظائف فرصة جيدة للخريجين الجدد للحصول على عمل في القطاع الحكومي.
التسجيل في وظائف البريد المصري
يتم التقديم للوظائف المتاحة في البريد المصري إلكترونياً عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية على الإنترنت.
- إنشاء حساب جديد في البوابة.
- اختيار الوظيفة المتقدم لها.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- تحميل المستندات المطلوبة.
- الضغط على زر “تقديم”.
شروط التقديم لوظائف البريد
أعلنت هيئة البريد المصري، اليوم (13 يناير 2024)، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتشمل الوظائف الشاغرة مهندسين وأخصائيين ومحامين
وفيما يلي الشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري:
- يجب أن يكون الشخص الذي سيتقدم للوظيفة مصري الجنسية.
- يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
- يجب أن يكون التقدير العام الذي حصل عليه الشخص على الأقل “جيد”.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، كما يلي:مهندس: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة او مؤهل عال مناسب او ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.
- يجب ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره
- يجب ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.
- يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.
- يجب أن يسدد المتقدم مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: “البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة”.
- شروط خاصة للمتقدمين لوظائف المهندسين حيث يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة، وهي:هندسة مدنية او هندسة ميكانيكية او هندسة كهربائية او هندسة اتصالات او هندسة حاسبات او هندسة طبية حيوية او هندسة زراعي او هندسة كيمياء او هندسة تصنيع
- شروط خاصة للمتقدمين لوظائف الأخصائيين حيث يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب، مثل:بكالوريوس العلوم او بكالوريوس التجارة او بكالوريوس الحقوق او بكالوريوس التربية او بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية او بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او بكالوريوس اللغة العربية او بكالوريوس اللغة الإنجليزية اوبكالوريوس اللغة الفرنسية
- شروط خاصة للمتقدمين لوظائف المحامين يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.