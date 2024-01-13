لينك التسجيل في وظائف البريد المصري jobs.caoa.gov.eg شروط التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفر 900 وظيفة في البريد المصري، وذلك في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الهيئة القومية للبريد، وتبدأ فترة التقديم للوظائف في البريد المصري يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 وتُعد وظائف البريد المصري من الوظائف المهمة في مصر، حيث تُساهم في تقديم خدمات البريد المختلفة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. كما تُعد هذه الوظائف فرصة جيدة للخريجين الجدد للحصول على عمل في القطاع الحكومي.

التسجيل في وظائف البريد المصري

يتم التقديم للوظائف المتاحة في البريد المصري إلكترونياً عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية على الإنترنت.

إنشاء حساب جديد في البوابة.

اختيار الوظيفة المتقدم لها.

إدخال البيانات المطلوبة.

تحميل المستندات المطلوبة.

الضغط على زر “تقديم”.

شروط التقديم لوظائف البريد

أعلنت هيئة البريد المصري، اليوم (13 يناير 2024)، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتشمل الوظائف الشاغرة مهندسين وأخصائيين ومحامين

وفيما يلي الشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري: