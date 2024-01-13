سعر الدينار العراقي اليوم مقابل الدولار الامريكي وأسباب ارتفاع سعر الدينار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هذا السؤال الذي يتساءل عنه الكثيرون هذه الأيام لما يشهده الدينار العراقي من تغييرات مقابل الدولار الأمريكي، والذي حدث بسبب التغيرات في السوق العراقي، والتقلبات الاقتصادية في العراق، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في العراق، والأسباب التي أدت لهذه التقلبات، مع ذكر توقعات سعر الدولار مقابل الدينار في المستقبل.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم في العراق

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم 12 يناير 2024 مقابل الدينار العراقي حوالي 1,308.1939 دينار عراقي، حيث تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بنسبة قليلة جدا عن الأيام السابقة، حيث وصل سعر الدولار مقابل الدينار 1310 دينار عراقي في الأيام القلية السابقة.

أسباب تغير سعر الدينار العراقي أمام الدولار

تغير سعر الدينار العراقي أمام الدولار باستمرار يرجع إلى مجموعة من الأسباب، أهمها:

تأثر أسعار النفط الخام على الاقتصاد العراقي، وبالتالي على الطلب على الدينار العراقي.

كما يؤثر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق على الطلب على الدينار العراقي.

وكذلك تؤثر السياحة إلى العراق على الطلب على الدينار العراقي.

والسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تؤثر على سعر الدينار العراقي، حيث يقوم البنك المركزي بإصدار قرارات وإجراءات تؤثر على عرض و demand الدينار العراقي في السوق العراقية.

كما تحدث الاضطرابات الأمنية في العراق تأثيرًا على سعر الدينار العراقي، حيث تؤدي إلى انخفاض الطلب على الدينار العراقي من قبل المستثمرين الأجانب.

وبوجه عام فإن الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر على الدينار العراقي، مثل ارتفاع التضخم أو انخفاض أسعار الفائدة، على سعر الدينار العراقي، حيث تؤدي هذه الظروف إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار العراقي.

كل هذه الأسباب تعتبر محاور أساسية لتقلبات سعر الدينار العراقي مقابل الدينار العراقي، لذلك فان التوقعات المستقبلية للدينار العراقي في المستقبل صعب الجزم بها، ولكنها عمومًا، فإن سعر الدينار العراقي يميل إلى الارتفاع في حالة ارتفاع أسعار النفط الخام، أو تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، أو زيادة السياحة إلى العراق.