Pdf تنزيل جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير الدفعة السابعة من وزارة العمل

تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة شهر يناير أصبحت من الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين العراقيين في كل شهر، وذلك لأن من المتعارف عليه أن الحكومة العراقية تقوم بصرف دعم مادي إلى الأسر أصحاب الدخل المحدود والأسر التي تعاني من الفقر كل شهر.

جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

المسجلين في برنامج الرعاية يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة وأسهل الطرق للاستعلام عن أسمائهم، لذا أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية منصة مظلتي لتقديم خدمة الاستعلام للمواطنين:

في البداية الدخول إلى موقع مظلتي .

الذهاب إلى أيقونة”أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

إدخال رقم الهوية الوطنية مع كتابة اسم المستخدم.

تحديد المحافظة.

انقر على خيار”الاستعلام”.

ستظهر لك كشوفات بها أسماء المستحقين للدعم قم بالضغط على زر”تحميل”.

من خلال الملف الموجود على هاتفك يمكنك الإطلاع على كافة الأسماء.

تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير يتم الإعلان عنهم بعدما يتم التأكد من استيفائهم للشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وهذه الشروط جاءت كما يلي: