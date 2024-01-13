دفعة يناير .. موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 شهر يناير الوجبة ال7 لينك مظلتي الرسمي

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من المتوقع أن خلال الأيام القليلة القادمة تعلن عنهم الوزارة بشكل رسمي، وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات الفرز للأسماء، وهذا بهدف استبعاد الأسر الغير مستحقة وتوفير الدعم إلى الأسر التي تستحقه، حيث أنها لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن الأسماء المقبولة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير

البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 مرتفع، حيث في ظل الارتفاع الكبير في أسعار أغلب السلع، قامت الوزارة بتوفير هذا الدعم للتخفيف على أبناء الشعب العراقي الذين يعانون من الفقر، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على شراء الاحتياجات الأساسية، وهذا في إطار جهود الحكومة العراقية على توفير حياة كريمة لأبناء الشعب العراقي، وأوضحت الوزارة أن خلال هذه الوجبة سوف يستفيد حوالي 300 ألف مواطن في جميع المحافظات العراقية، ولكن حتى تحصل على هذه الوجبة ينبغي أن تسعى للحصول عليها من خلال توفير كافة الشروط المعلنة من قبل الوزارة والتي أعلنت عنها بشكل رسمي عبر الصفحات الرسمية لها، حيث أن الإعلان عن وجبة شهر يناير صرحت الوزارة على قرب نزول كشوفات بأسماء المستحقين، والأسماء يمكن الاستعلام عنها عن طريق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي أو عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة.

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر يناير

قامت وزارة العمل العراقية بإطلاق منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وجميع الوجبات حتى يستطيع من خلالها المواطنين الاستعلام عن اسماء المستحقين كما يلي: