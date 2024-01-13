“أغاني جديدة” تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024 خطوات استقبال التردد الجديد Toyor baby

تردد قناة طيور الجنة 2024 أصبح متاحًا الآن حتى يتمكن أولياء الأمور من تنزيل هذه القناة لأطفالهم ومتابعتها على القمر الصناعي نايل سات، حيث تحرص القناة على تقديم برامج مميزة وهادفة ومتنوع يساعد على قضاء وقت ممتع ونعرض تفاصيل ترددها في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

تحديث تردد قناة طيور الجنة 2024 نقدم لكم البيانات الخاصة به والتي أعلنت عنها مؤخرًا الادارة، حتى يتمكن الأطفال من متابعة برامج هذه القناة باشارة قوية بدون حدوث تشويش ويمكن تحديث التردد من خلال هذه البيانات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11393.

معامل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: Hd.

تردد آخر للقناة

توفر القناة أكثر من تردد حتى تسهل على المتابعين مشاهدة محتواها بأعلى جودة في الصوت والصورة، ويمكن تنزيلها على القمر الصناعي النايل سات من خلال هذه الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: Hd.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

ممكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 بكل سهولة من خلال البيانات السابق ذكرها واتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر الاعدادات الموجود بجهاز التحكم الريموت كنترول.

ثم اختر القائمة الرئيسية وبعدها انقر على ضبط الترددات.

ثم اختر إضافة قناة جديدة.

قم بكتابة إحداثيات التردد بشكل صحيح.

بعد أن تنتهي اضغط على أيقونة البحث.

انتظر لثوان قليلة وسيتم تنزيل القناة بعدها اضغط على حفظ وخروج.

وهكذا سيصبح بإمكان طفلك متابعة محتوى متميز يناسب مختلف الأعمار، كما أنها تهتم بتقديم الأغاني والأناشيد الهادفة التي تساعد الأطفال على فهم دينهم وتقوم هذه القناة بعرض محتوياتها من البرامج لمدة 24 ساعة، كما أنها قناة مفتوحة لا تحتاج إلى دفع أي رسوم مالية لكي تتابعها.