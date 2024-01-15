استقبال تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية “NEW”

تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 من أبرز قنوات الأطفال التي يبحث عنها الكثير في الوطن العربي، وذلك لأنها تقدم أفلام مميزة من الكرتون باللغة العربية، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من البرامج التي يهتم بها الأطفال و ينتظرونها بكل شغف وحب.

تردد قناة mbc 3 الجديد 2024

استقبل الآن تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهذا التردد كما هو موضح على النحو التالي:

تردد قناة mbc 3 على النايل سات

عند تثبيت هذه القناة فإن طفلك سوف يشاهد مجموعة من البرامج التي تساعده في تنمية مهاراته واكتشاف مواهبه، لذا قامت القناة بتغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11559.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة mbc 3 عرب سات

في إطار حرص القائمين على قناة أم بي سي 3 على تقديم كل ما هو جديد وحصري بصورة واضحة، أعلنت عن ترددها الجديد على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة mbc 3

تعتبر من أشهر القنوات السعودية التي تهتم بتقديم محتواها بالمجانٍ دون دفع أي رسوم، بالإضافة إلى تقديمها باقة متنوعة من البرامج التي تكون مواكبة للتطورات التي تحدث في التكنولوجيا، لذلك سنوضح طريقة ضبط تردد قناة mbc 3 الجديد 2024 كما يلي: