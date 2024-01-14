متابعة عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 9 الجديدة مترجمة على تردد قناة الفجر الجزائرية

عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 9 تزايد البحث عنها بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة، حيث يتم روي حياة بطل إسلامي عظيم في هذا المسلسل يدعى”صلاح الدين الأيوبي”، والذي قام بالمشاركة في الكثير من الحروب وخاصة ضد الصليبيين الذي قام بتحرير القدس من أيديهم، وذلك بعد ارتكابهم العديد من المجازر.

عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 9

عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 9 أعلنت قناة TRT التركية أن الحلقة سيتم عرضها يوم الثلاثاء القادم، وفي اليوم التالي وهو يوم الأربعاء سيتم عرض الحلقة مترجمة بالكامل على قناة الفجر الجزائرية، وهذا ليستطيع كل مواطن عربي من متابعة الحلقات بشكل حصري، حيث أن جميع أحداث المسلسل تتركز حول إنشاء الدولة الأيوبية والحروب التي خاضها صلاح الدين الأيوبي لإقامة دولة إسلامية قوية تواجه كل الأعداء.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 9

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 9 استطاعت العديد من القنوات الحصول على عرض حلقات هذا المسلسل، وهذه هي ترددات القناة:

قناة TRT1 التركية

يتم عرض حلقات المسلسل كل أسبوع مرة واحد يوم الإثنين الساعة 8 بتوقيت تركيا:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11042.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

قناة الفجر الجزائرية

يمكنك متابعة أحداث المسلسل أول بأول عبر هذه القناة، من خلال تثبيت التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: Hd.

حيث يتم عرض الحلقة مترجمة على قناة الفجر يوم الثلاثاء الموافق 16/1/2024 وذلك بجودة عالية، بينما تعرض الحلقة غير مترجمة على قناة تي ار تي التركية يوم الاثنين الموافق 15/1/2024 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.