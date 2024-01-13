“شجع بلدك”.. تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024 على جميع الاقمار… نزلها في دقيقة بس!!
تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024
تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024، يمكنك الآن استقبال تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024 لمتابعة كافة المباريات الخاصة بالبطولة وذلك بداية من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم 11 من فبراير القادم، حيث تعد تلك هي البطولة الاهم والاشهر في القارة السمراء ويشارك بها العشرات من المنتخبات الذين يتنافسون على رفع الكأس الذهبية.
تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024
في ثواني ودون الاستعانة بأي فني يمكنك ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024، والاستمتاع بمشاهدة كافة المباريات وأنت في منزلك، حيث تقام بطولة كأس امم افريقيا كل عامين، وفي هذا العام، ستقام النسخة الـ33 من البطولة في ساجل العاج وتلعب المباراة الافتتاحية بين صاحب الأرض ساحل العاج وغينيا بيساو في العاشرة من مساء اليوم، وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات بي إن سبورت، ولكن هناك بعض القنوات التي ستذيع البطولة بشكل مجاني منها:
- تردد قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات:
- تردد قناة beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات:
- تردد قناة المغربية على عرب سات:
- تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات:
- تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات:
- تردد القناة الجزائرية الأولى:
طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2024
- ادخل على اعدادات الريسيفر.
- اضغط على ضبط التردد، ثم ادخل تردد القناة.
- اضغط على حفظ وسيطلب منك الشفرة الخاصة بالقناة.
- قم بادخال 11000000000000.