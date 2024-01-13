“شجع بلدك”.. تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024 على جميع الاقمار… نزلها في دقيقة بس!!

تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024، يمكنك الآن استقبال تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024 لمتابعة كافة المباريات الخاصة بالبطولة وذلك بداية من مساء اليوم السبت وحتى مساء يوم 11 من فبراير القادم، حيث تعد تلك هي البطولة الاهم والاشهر في القارة السمراء ويشارك بها العشرات من المنتخبات الذين يتنافسون على رفع الكأس الذهبية.

تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024

في ثواني ودون الاستعانة بأي فني يمكنك ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لامم افريقيا 2024، والاستمتاع بمشاهدة كافة المباريات وأنت في منزلك، حيث تقام بطولة كأس امم افريقيا كل عامين، وفي هذا العام، ستقام النسخة الـ33 من البطولة في ساجل العاج وتلعب المباراة الافتتاحية بين صاحب الأرض ساحل العاج وغينيا بيساو في العاشرة من مساء اليوم، وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات بي إن سبورت، ولكن هناك بعض القنوات التي ستذيع البطولة بشكل مجاني منها:

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات:

التردد 11013.

استقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات:

التردد 11547.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة المغربية على عرب سات:

التردد 12683.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات:

التردد 11157.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات:

التردد 12054.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.