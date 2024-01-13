تردد قناة اون تايم سبورت 2024 On Time sport بجودة HD علي النايل سات

أون تايم سبورت هي مجموعة قنوات مصرية رياضية، تم إطلاقها في عام 2017، وهي مملوكة لمجموعة قنوات أون الفضائية. تبث القناة العديد من البطولات الرياضية المحلية والدولية، بالإضافة إلى البرامج الرياضية المتنوعة وقد حققت قناة أون تايم سبورت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث أصبحت من أهم القنوات الرياضية في مصر حيث تمتلك حقوق بث مباريات كرة القدم في مصر مثل الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وكأس السوبر، ومباريات الفرق المصرية في الادوار التمهيدية من دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.

قناة اون تايم سبورت 2024 On Time sport

تتميز قناة اون تايم سبورت بأنها تقوم بتغطية الشاملة للأحداث الرياضية المحلية والدولية وجميع أخبار الأندية المحلية والعربية والعالمية وكذلك تهتم القناة بأخبار اللاعبين ومناقشة كافة المشاكل الرياضية، وتتميز القناة بوجود نخبة من الإعلاميين الرياضيين المتميزين ويمكن ضبط ترددات قنوات On Time sport كالتالي:

تردد قناة اون تايم سبورت 1

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: راسي

جودة القناة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تقدم قناة أون تايم سبورت العديد من البرامج الرياضية المتنوعة، والتي تتناول مختلف جوانب الرياضة المصرية والعربية والعالمية. ومن أشهر هذه البرامج ملعب أون تايم وبرنامج اللعيب وبرنامج الريمونتادا وبرنامج الديربي وبرنامج الجول وهو برنامج رياضي يومي يتناول أبرز أحداث كرة القدم.