تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2024 وطريق ضبط القنوات

تذاع اليوم أولى مباريات بطولة الأمم الأفريقية، والتي تضم 24 منتخبًا إفريقيًا، وتقام البطولة على ارض دولة كوت ديفوار، لذلك كثر البحث عن القنوات الناقلة للبطولة من عشاق كرة القدم، والتي كثر الإشاعات على القنوات التي تذيع البطولة، فهل تذاع البطولة على قنوات مجانية أم لا، هذا ما نبينه من خلال مقالنا، كما سنبين القنوات الناقلة وطريقة ضبطها لمشاهدة مباراة الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2024

يبحث متابعين كرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية، وهل تنقل البطولة عبر القنوات المجانية، أم أن البطولة لا تذاع إلا على القنوات المشفرة، والحقيقة أن البطولة تذاع على بعض القنوات المجانية، والتي منها الجزائرية الأرضية والقناة المغربية وبين سبورات المفتوحة، والتي نتعرف على التردد الخاص بهم في الفَقَرة التالية.

تردد القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية 2024

تنقل بعض القنوات المجانية بطولة الأمم الإفريقية والتي يمكنك مشاهدتها عبر إضافة الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك:

تردد القناة المغربية الرياضية على النايل سات هو التالي:

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات هو التالي:

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي النايل سات هو التالي:

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يمكنك متابعة القنوات بسهولة بإضافة الترددات السابقة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، قم بالضغط على زر القائمة من جهاز التحكم (الريموت)، واضغط إضافة ترددات جديدة، لتتمكن بعد ذلك من متابعة القنوات والاستمتاع بالبطولة.