موعد مباراة العراق والقنوات الناقلة أمام إندونسيا في تصفيات كأس آسيا 2023.. تابع اللقاء من بيتك

بعد افتتاح تصفيات كأس آسيا للمنتخبات التي ستُرشح لكأس العالم وبدئت البطولة بالفعل، بدأ المواطنين والمواطنات مشجعي الساحرة الكروية الصغيرة بالعراق يتساءلون عن موعد مباراة العراق والقنوات الناقلة في كأس آسيا، حيث المباراة الأولى من إجمالي ثلاث مباريات، فدعونا نوضح لكم موعد المباراة والقناة الناقلة لها، فتابعوا معنا.

موعد مباراة العراق والقنوات الناقلة

من المفترض أن يواجه أسود الرافدين منتخب أندونسيا القومي بعد غدًا الاثنين الموافق الخامس عشر لشهر يناير لعام 2024، حيث موعد انطلاق المباراة سيكون الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة الخامسة بتوقيت العراق، مع العلم أن بطولة كاس آسيا يتم نقلها على عدد من القنوات الرياضية والتي منها قناة الكأس القطرية وقنوات بين سبورتس الرياضية.

مواعيد مباريات العراق القادمة

وضحنا لكم موعد مباراة العراق والقنوات الناقلة بعد غدًا، وبالنسبة لمباريات العراق القادمة فأسود الرافدين سوف يواجه المنتخبات التالية:

منتخب العراق أمام منتخب اليابان يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024، بتمام الساعة 2:30 بتوقيت العراق.

أمام منتخب اليابان يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024، بتمام الساعة 2:30 بتوقيت العراق. منتخب العراق مقابل منتخب فيتنام يوم الأربعاء 24 من شهر يناير من عام 2024، وذلك الساعة 2:30 بتوقيت العراق.

منتخب العراق في تصفيات آسيا لكأس العالم يوم الخميس الحادي والعشرين من مارس لعام 2024، حيث يواجه منتخب الفلبين.

منتخب العراق يواجه منتخب الفلبين يوم الثلاثاء من جديد 26 مارس 2024.

منتخب العراق في مواجهة فيتنام في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا يوم الثلاثاء 11 يونيو عن عام 2024.

حيث تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا لم يتم تحديد موعدها بعد، حيث تم تحديد اليوم فقط، ولكن لم يتم تحديد ساعة انطلاق المباراة.