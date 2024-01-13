لينك pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حتى الآن لم تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ومازالت وزارة العمل العراقية تواصل اعمال فحص الطلبات المقدمة على قدما وساق للتأكد من مدى احقية المواطنين في الاستفادة من الدعم، وكشفت الوزارة أنه سيتم تقديم الدعم والمساعدات المالية لعدد كبير من الاسر العراقية الاولى بالرعاية، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المنتظر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات القادمة، حيث من المقرر أن يستفاد من تلك الوجبة أكثر من 300 ألف شخص على مستوى العراق، بعدها ستقوم الوزارة بتجهيز الموارد المالية لصرف الدعم لمستحقيه لتوفير مستوى معيشة كريمة لهم في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية متدهورة، ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لشهر يناير، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية الذكية.

حدد اسم محافظتك.

اضغط على كلمة “استعلم”.

الآن سيظهر لك كشوف المشمولين ممن تم قبولهم وفقا للشروط الموضوعة.

اضغط على كلمة “تحميل”.

بعد الانتهاء من تحميل كشوف المشمولين قم بفتحها والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 التي وضعتها وزارة العمل العراقية: