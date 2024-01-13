سارعي بالتقديم .. منحة المراة الماكثة في البيت 2024 وحقيقة زيادتها إلى 8000 دينار جزائري

منحة المراة الماكثة في البيت 2024 من أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها في الجزائر، وخصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة، حيث يتم تقديم دخل شهري ثابت للنساء من المطلقات والأرامل وغيرهم من النساء المستحقة للدعم بالجزائر، وذلك بعد توافر عدد من الشروط التي حددتها الحكومة الجزائرية، وفيما هو آت نسرد لكم ملف كامل عن هذه المنحة فضلاً تابعونا.

منحة المراة الماكثة في البيت

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن المرأة الماكثة في البيت من التسجيل في المنحة، حيث حددت الجهات المسؤولة عدد من الشروط التي تكون على النحو التالي:

يجب أن تكون المرأة المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة بها إقامة دائمة.

يجب ألا تملك المرأة أي مصدر دخل.

يجب ألا يقل عمر المرأة المتقدمة للمنحة عن 18 عامًا.

كما يشترط أن تكون السيدة مطلقة أو أرملة.

وفي حال كانت متزوجة يجب أن يكون موظف أو أن يكون دخله الشهري ثابت.

يشترط ألا يكون لديها معاش من أي جهة حكومية أخرى.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

بعد استيفاء الشروط السابق ذكرها يمكن للمرأة التسجيل في المنحة، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي: