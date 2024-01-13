“تنزيل كشف Pdf”أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق عبر منصة مظلتي

في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأربعاء، عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024 وبحسب بيان الوزارة، فقد تم إدراج أكثر من مليون أسرة عراقية في القائمة الجديدة، بإجمالي عدد مستفيدين يتجاوز 4 ملايين شخص وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يُعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، حيث يوفر الدعم المالي والعيني للأسر الأكثر احتياجًا وتشمل المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية راتب شهري ثابت ومنحة مالية لمرة واحدة ومواد غذائية وخدمات صحية وأعربت العديد من الأسر العراقية عن سعادتها بقرار الحكومة العراقية إدراجهم في قائمة الرعاية الاجتماعية، مؤكدين أن هذا القرار سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويُذكر أن الحكومة العراقية تُجري مراجعة دورية لقائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان حصول الأسر الأكثر احتياجًا على الدعم الذي يستحقونه وأوضحت أن الاستعلام عن المشمولين في البرنامج يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة مظلتي الالكترونية.

النقر على “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

النقر على “تحميل الكشوفات”.

البحث عن الاسم في الكشوفات.

التأكد من تاريخ الميلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يشمل جميع محافظات العراق، وأن التقديم عليه مفتوح حتى نهاية شهر فبراير 2024.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد.