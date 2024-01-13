“شكله هيطير تاني” اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء

المغتربون في المملكة العربية السعودية وأصحاب مكاتب الصرافة يُتابعون في الوقت الحالي اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث واحدة من العملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والتي شهدت ارتفاع كبير في السوق المحلي الفترة السابقة، وذلك رغم الثبات في البنوك، وبتقرير اليوم

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

أسعار صرف الريال السعودي وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستقرة من فترة وصلت تقريبًا لسنة، وعلى العكس في الأسواق الموازية، حيث السوق السوداء ترتفع الأسعار بشكل كبير، حيث تقريبًا الريال تضاعف سعر صرفه للنصف تقريبًا، حيث الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر صرف الريال في البنك سجل اليوم كمتوسط سعر مبلغ 8.23 جنيه مصري في مختلف البنوك المصرية.

في البنك سجل اليوم كمتوسط سعر مبلغ 8.23 جنيه مصري في مختلف البنوك المصرية. سعر الريال اليوم في السوق السوداء من مبلغ 14.52 جنيه مصري إلى مبلغ 14.72 جنيه مصري، وقد يختلف السعر في السوق السوداء عن الأسعار المذكورة، فقد يزيد أو يقل حسب المنطقة التي تقوم بالتغيير بها.

اجتماع البنك المركزي القادم

وضحنا لكم اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وأيضًا في السوق الموازية، وبالنسبة للاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، فسوف تجتمع لجنة السياسة في الأول من شهر فبراير القادم، وحينها ستقوم بتحديد وتوضيح الأوضاع، ويتأكد الجميع من سعر الصرف، وهل يستمر السعر داخل البنوك بهذا السعر أم يرتفع السعر من أجل مجارية الأسعار بالسوق السوداء، فالأمر لم يتضح بعد، ولكن سيتبين الأمر، والتوقعات الآن تُشير بأنه متوقع رفع سعر الفائدة وهذا يعني انخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.