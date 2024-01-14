فك شفرة قناة الجزيرة الأرضية وتابع بطولة الأمم الأفريقية مجانا

قناة الجزائرية الأرضية التي كثر البحث عليها منذ يوم أمسِ 13 يناير 2024 لبث القناة بطولة أفريقية مجانا، فعشاق الساحرة المستديرة حريصون على متابعة مباريات البطولة، واليوم يذاع مباراة من اهم مباريات البطولة بين المنتخب المصري ومنتخب موزمبيق، حيث تذاع المباراة اليوم الأحد 14 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة متابعة القناة على قناة الجزائرية الأرضية.

طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية على جهاز الاستقبال

تستطيع ضبط قناة الجزائرية الأرضية على جهاز الاستقبال عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر menu من الريموت.

اختر الضبط اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي عليه تردد القناة وهو (النايل سات).

قم بكتابة التردد والاستقطاب ومعدل الترميز في الأماكن المخصصة لها.

ومن ثم اضغط بحث.

انتظر قليلًا وتظهر لك القنوات، احفظ الإعدادات وتابع القناة وشاهد البطولة.

تردد قناة الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

تردد القناة 11680.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة متابعة وفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

ادخل على الإعدادات اليدوية.

قم بإدخال التردد كما في الفَقَرة السابقة.

حدد القمر الصناعي (عرب سات أو نايل سات).

اضغط بحث.

بعد الانتهاء احفظ القناة.

في الأخير يطلب منك إدخال شفرة القناة وهى: 1100000000000000.

بهذا تكون قمت بإعداد وضبط قناة الجزائرية الأرضية، ويمكنك متابعة القناة ومشاهدة البطولة.