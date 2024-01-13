أتفرج ببلاش .. القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بالتردد

يبحث الكثير من مشجعين كرة القدم علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الذي تبدأ اليوم السبت، حيث تجري منافسات الدورة الـ 34 لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار وسوف يستمر الحدث الرياضي من 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير القادم،.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

أعلنت شبكة ( beIN sports بي إن سبورتس )، الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عن بث جميع مباريات البطولة عبر قنواتها المشفرة علي القمر الصناعي النايل سات، كما نفت بث أي مباريات عبر قنواتها المفتوحة مثلما فعلت في بطولة كأس العالم الماضية.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1

التردد : 12604.

الاستقطاب : أفقي.

الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/2.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

أعلنت 6 قنوات عبر أقمار صناعية مختلفة عن بث بطولة كأس أمم أفريقيا كاملة عبر شاشتها، حيث يُمكن استقبال تلك القنوات عبر جهاز الاستقبال علي التردد التالية.

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق.

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 11900 أفقي 27500 يوتلسات 9 شرق

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً.

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 12356 أفقي 7100 تركسات 42 شرقاً

تردد القناة الأرضية الجزائرية “Programme National” عبر قمر نايلسات.

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 11680 أفقي 7100 نايل سات

قناة فوكس سبورت