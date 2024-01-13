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أتفرج ببلاش .. القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بالتردد

محمد رمضانمنذ 22 دقيقة
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القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا
القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

يبحث الكثير من مشجعين كرة القدم علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الذي تبدأ اليوم السبت، حيث تجري منافسات الدورة الـ 34 لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار وسوف يستمر الحدث الرياضي من 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير القادم،.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

أعلنت شبكة (  beIN sports بي إن سبورتس )، الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عن بث جميع مباريات البطولة عبر قنواتها المشفرة علي القمر الصناعي النايل سات، كما نفت بث أي مباريات عبر قنواتها المفتوحة مثلما فعلت في بطولة كأس العالم الماضية.

  • تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1
  • التردد : 12604.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • الترميز : 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ : 3/2.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

أعلنت 6 قنوات عبر أقمار صناعية مختلفة عن بث بطولة كأس أمم أفريقيا كاملة عبر شاشتها، حيث يُمكن استقبال تلك القنوات عبر جهاز الاستقبال علي التردد التالية.

  • تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق.
الترددالاستقطابمعدل الترميزالقمر الصناعي
11900أفقي27500يوتلسات 9 شرق
  • قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً.
الترددالاستقطابمعدل الترميزالقمر الصناعي
12356أفقي7100تركسات 42 شرقاً
  • تردد القناة الأرضية الجزائرية “Programme National” عبر قمر نايلسات.
الترددالاستقطابمعدل الترميزالقمر الصناعي
11680أفقي7100نايل سات
  • قناة فوكس سبورت
الترددالاستقطابمعدل الترميزالقمر الصناعي
12284أفقي7100نايل سات
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محمد رمضانمنذ 22 دقيقة
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