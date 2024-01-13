موعد صرف منحة الأطفال في الجزائر 2024

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية الجزائرية دومًا على تقديم الدعم والمساعدة لأبناء الوطن الجزائري، ومن أهم طرق الدعم منحة المساعدات المالية مثل منحة المرأة الماكثة في المنزل ومنحة البطالة ومنحة الأطفال التي تصرف خصيصًا للأطفال بشكل شهري للفئة من 6 إلى 18 عام من أبناء الأسر محدودة الدخل من أجل رفع مستوى الأسرة الجزائرية وأبنائها الصغار.

موعد صرف منحة الأطفال في الجزائر

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في الجزائر موعدًا لصرف منحة الأطفال الخاصة بشهر نوفمبر وديسمبر، وهو يوم الجمعة الموافق 22 من ديسمبر 2023، أما عن دفعة شهر يناير، فسوف يتم إيداعها في يوم الإثنين الموافق 22 من شهر يناير الجاري 2024.

الفئات المستفيدة من منحة الأطفال

أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة وأهمية المنحة في مساعدة المواطنين، حيث تم البَدْء في صرفها منذ جائحة كورونا من أجل مواجهة الغلاء، ومساعدة الأسر على سد احتياجاتهم، وفيما يلي نتعرف على الفئات المستحقة لهذه المنحة:

تصرف المنحة لكل الأطفال من عمر 6 إلى 18 عام.

المسجلون في برنامج الأمان الاجتماعي.

أبناء الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأطفال المعاقين.

قيمة منحة الأطفال في الجزائر

وفقًا لما تم الإقرار عليه من قبل برنامج الأمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن القيمة المالية لمنحة الاطفال هي 4000 دينار تصرف بشكل شهري لكل الأطفال المستفيدين، وقد انتشرت بعض الإشاعات حول زيادة قيمة منحَة الاطفال لتكون 5000 دينار، لكن قامت الوزارة بنفي الخبر، كما أكدت على عدم صدور أي قرار بشأن زيادة قيمة منحة الأطفال حتى الآن، وأوضحت أن كل ما يتم تداوله حول تلك الزيادة ما هو إلا إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.