تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة زيادة الحد الأدنى والأقصى اعتباراً 1/1/2024

يتساءل الكثير من المستفيدين عن تفاصيل زيادة المعاشات 2024 التي جاء ذكرها نصًا في قانون المعاشات الجديد، حيث تطلع الفئة الخاصة بالأشخاص المتقاعدين إلى سرعة تنفيذ قرار الزيادة كما حدث في أمر تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، التي من المتوقع البث في أمرها قريبًا وبدأ صرفها مع المعاش الأساسي.

تفاصيل زيادة المعاشات 2024

يتنظر أصحاب المعاشات في هذه الأيام زيادة المعاشات كما أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث تعد هذه الزيادة أمر يتم تفعيله بشكل تلقائي في بداية كل عام بشكل سنوي، ويتم احتسابها على هيئة نسبة مئوية من المبلغ الأساسي المستحق للمعاش، وذلك في إطار تقديم الدعم لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى معيشتهم وتحسين أوضاعهم المادية خاصة في ضوء الوضع الاقتصادي، إضافة إلى سرعة ومرونة التشريعات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى من المعاشات كما هو الحال في أحداث شهر يناير 2024.

حيث أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال العوضي أن الحد الأدنى للمعاش أصبح 1300 بدلًا من 1105، وأصبح الحد الأقصى 10080 بدلًا من 8720، وذلك لمن تنتهي حدمته بدأ من 1/1/2024.

كما تم رفع حد الاشتراك التأميني وذلك وفقًا للقانون 148 عامًا 2019 أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني أصبح 2000 بدلًا من 1700، أما الحد الأقصى أصبح 12600 بدلًا 10900، وذلك اعتبارًا 1/1/2024.

المستفيد من زيادة المعاشات

سوف يتم تطبيق زيادة المعاشات في الفترة الحالية على كل أصحاب المعاشات، وذلك طبقًا للنص القانوني رقم 148 سنة 2019 أنه يتم تطبيق زيادة المعاشات حتى نهاية شهر يونيو، بمعنى أنه كل مستفيد له الحق في الحصول على المعاش الخاص به كل شهر حتى نهاية شهر يونيو له الحق في صرف الزيادة الجديدة في المعاشات بشكل سنوي، كما نصت المادة 35 من قانون المعاشات 2019 أن الزيادة في نهاية شهر يونيو من كل عام وذلك ما لم يتم تبكير صرفها.

قيمة الزيادة السنوية للمعاشات 2024

أما بالنسبة للقيمة أو نسبة الزيادة الجديدة في المعاشات فسوف يتم التعامل معها بما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعليه إن القانون ينص على أن تتحدد الزيادة بنسبة ما من القيمة الكلية للمعاش الأساسي وليست فئة مقطوعة كما هو الحال في بعض الزيادات، على أن تكون تلك الزيادة بحد أقصى 15%.