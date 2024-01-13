رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024 الترم الأول ( الابتدائية – الإعدادية )

يبحث العديد من الطلاب عن رابط بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، كما تهدف هذه البوابة إلى تسهيل وتنظيم الوصول إلى الموارد التعليمية والمعلومات الضرورية للطلاب والمعلمين على حد سواء، ومن خلالها يتم توفير محتوى تعليمي شامل ومتنوع عبر هذه البوابة، مما يشمل المناهج الدراسية أو الموارد التعليمية الرقمية والأنشطة التفاعلية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

تشمل بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج المرحلة الابتدائية الصف ( الأول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس – السادس الابتدائي )، بجانب نتائج المرحلة الإعدادية ( الأول – الثاني – الثالث الإعدادي )، لذا يفضلها أولياء الأمور في معرف نتائج الامتحانات، لكن هذه البوابة مقتصره فقط علي طلاب محافظة القاهرة، وخلال السطور التالية سنتعرف علي رابط البوابة مع شرح وافي للحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول.

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب

يمكن الطلاب أو أولياء الأمور دخول موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر هذا الرابط ( https://eduserv.cairo.gov.eg ).

اختيار ( نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي ).

أو ( اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية ).

إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة بعد تحميل الصفحة.

الضغط علي زر الاستعلام أو اظهار النتيجة.

يجب تحضير الرقم القومي الخاص بالطالب لأنه من البيانات الأساسية المطلوبة للحصول علي نتائج اختبارات الترم الأول للعاد الدراسي ( 2023 – 2024 ) الجاري.

ماذا تقدم بوابة التعليم الأساسي

بوابة التعليم الأساسي تعزز التواصل بين المعلمين والطلاب وتعزز التعلم عن بُعد، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى المحتوى التعليمي وإرسال الواجبات عبر الإنترنت، كما توفر البوابة معلومات لأولياء الأمور لمتابعة تقدم أبنائهم الدراسي وفهم الخطط التعليمية.