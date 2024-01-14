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رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي الوجبة السابعة pdf الاخيرة
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي الوجبة السابعة أعلنت عنه الوزارة رسميًا على المنصات الرسمية التابعة لها، ويعتبر نظام الرعاية الاجتماعية واحد من أهم الأنظمة التي قامت الحكومة العراقية بإنشائها بهدف مساعدة الأسر المحتاجة في العراق.
رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة القليل من الأيام تفصلنا عن تنزيل جميع الأسماء، وذلك حتى تستطيع كل أسرة تعاني من عبء غلاء الأسعار من شراء الاحتياجات الأساسية، وهذه هي خطوات الاستعلام:
- التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- الولوج إلى قسم الرعاية الاجتماعية.
- إدارج كلمة المرور واسم المستخدم.
- إدخال رقم الدفعة التي ترغب في الاستفسار عنها.
- كتابة المحافظة التي يوجد فيها المستفيد.
- الضغط على زر”التالي”.
- ستظهر أمامك استمارة بها بعض البيانات الشخصية قم بإدخالها.
- اضغط على زر”الاستعلام”.
- الانتظار لبضعة ثواني حتى تظهر نتيجة الاستعلام.
استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة يتم تفعيله من قبل الوزارة التي قامت بتحديد عدة شروط ترغب في توفرها في المتقدم حتى يحصل على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، تلك الشروط جاءت كما يلي:
- أن يكون حامل للجنسية العراقية، مع الإقامة بصفة مستمرة في العراق.
- ألا يتخطى عمره 60 عام ولا يقل عن 18 سنة.
- لا يتجاوز عمر المرأة المتقدمة 55 عام، ولا يكون الحد الأدنى لعمرها أقل من 15 عام.
- لا يزيد عدد أفراد العائلة عن 4 أشخاص.
- عدم تواجده في وظيفة ثابتة يحصل عن طريقها عن راتب شهري كبير.
- لا يمتلك سيارة حديثة باهظة الثمن.
- ليس لديه أي عقارات مسجلة بإسمه.
- إرفاق كافة المستندات والوثائق التي تثبت أنه يعاني من إعاقة.
- يتم التقديم خلال المواقع الرسمية فقط.