“احسب قبضك بعد الزيادة”.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لكل الموظفين بالجهاز الاداري للدولة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، بدء البحث يتزايد من قبل موظفي الدولة حول موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 الذي ينتظره الالاف على احر من الجمر، حيث خصصت وزارة المالية يوما محددة للموظفين لصرف مرتبات شهر يناير 2024 بعدما تمتطبيق الزيادة الجديدة التي اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكتوبر الماضي، واليكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

تم تداول اخبار خاطئة خلال الفترة الاخيرة حول موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، حيث تداولت أخبار تفيد بأنه قد تم تبكير الصرف بالتزامن مع الاحتفالات بقدوم السنة الجديدة ولكن هذا الامر عاري تماما من الصحة، حيث من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الدولة بداية من يوم 21 من الشهر نفسه على مدار 5 أيام متتالية، وفيما يخص متاخرات مستحقات العاملين تصرف خلال 3 أيام من كل شهر، وذلك في 7 و10 و11 من كل شهر.

قيمة مرتبات شهر يناير 2024

والآن نقدم لكم قيمة مرتبات شهر يناير 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة لكل الدرجات الوظيفية، لتكون كما يلي:

بعد الزياده االجديده يتم صرف مرتب موظفي الدرجة السادسة فتصل قيمته الي 4000 جنيه.

بعد الزياده االجديده يتم صرف مرتب موظفي الدرجة الخامسة فتصل قيمته الي 4500 جنيه.

بعد الزياده االجديده يتم صرف مرتب موظفي الدرجة الرابعة فتصل قيمته الي 5000 جنيه.

بعد الزياده االجديده يتم صرف مرتب موظفي الدرجة الثالثة فتصل قيمته الي 5500 جنيه.

بعد الزياده االجديده يتم صرف مرتب موظفي الدرجة الثانية فتصل قيمته الي 6000 جنيه.

يتم صرف مرتبات موظفي درجة المدير العام فتصل الي 7500 جنيه.

يتم صرف مرتبات موظفي الدرجات العليا في القطاع الحكومي فتصل الي 9000 جنيه.

اماكن صرف المرتبات 2024