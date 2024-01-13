خطوات تشغيل تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات 2024 كيفية إدخال شفرة أمم أفريقيا
يتزايد الاهتمام بشكل كبير في البحث عن شفرة القناة الجزائرية الأرضية، حيث تقوم القناة بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث يظهر هذا الاقبال بوضوح من قبل عشاق كرة القدم الذين يتطلعون إلى متابعة المباريات والاستمتاع بتجربة مشاهدة البطولة، كما يرغب الكثيرين في الاطلاع على أحدث البطولات الرياضية والمشاهدة المباشرة للأحداث الرياضية الكبيرة.
تردد قناة الجزائرية الرياضية
تنطلق اليوم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الفترة من 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير 2024، حيث ستشهد مشاركة 24 منتخبًا، حيث ينتظر العديد من عشاق كرة القدم هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعد واحدًا من أبرز وأهم البطولات القارية في عالم كرة القدم.
- التردد : 11680.
- معدل ترميز : 27500.
- الاستقطاب : أفقي.
- القمر الصناعي : النايل سات.
شفرة القناة الجزائرية الأرضية
عند استقبال القناة علي القمر الصناعي النايل سات، سوف تجدها لا تعمل لأنها مشفرة، لكن عبر موقع البديل سوف نشرح لكم كيفية فك الشفرة عبر الخطوات التالية، حيث تعتبر قناة الجزائرية الأرضية هي الوحيدة الذي تبث بطولة أفريقيا كاملة عبر شاشتها.
خطوات تشغيل تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات
- قم بفتح قائمة الترددات في جهاز الاستقبال.
- قم بالضغط علي إضافة تردد جديد.
- قم بإدخال بيانات التردد السابق ذكرها ( الجزائرية الرياضية ).
- قم بالضغط علي زر البحث.
- سوف تجد القناة باسم ( Programme NationalHD ).
- بعد ذلك تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة، لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية ( 1100001100000000 )، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.