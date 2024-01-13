بث مباشر حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار… بعد قليل تنطلق فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في الملعب الأولمبي الحسن واتارا في إيبيمبي بالعاصمة أبيدجان، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

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بث مباشر حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار

بث مباشر افتتاح كأس الامم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار…يتضمن حفل الافتتاح لهذه البطولة الأفريقية عروضًا مبهرة للأضواء والألعاب النارية وأداء فني رائع، كما سيتم تقديم الأغنية الرسمية للبطولة التي تعتبر رمزًا للتضامن والروح الرياضية الأفريقية.

مشاهدة حفل افتتاح كاس الامم الأفريقية 2023 كوت ديفوار…من المتوقع أن يتجاوز عدد المشجعين والمتفرجين لهذه البطولة الملايين، حيث ستكون المباريات متاحة للمشاهدة عبر البث المباشر والتلفزيون، مما يسمح للجماهير في جميع أنحاء العالم بمتابعة تطورات البطولة وشجون المنتخبات.

تُقام هذه البطولة في كوت ديفوار منذ 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، وتجمع أفضل الفرق الأفريقية في منافسة قوية على اللقب الغالي. ومن المتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة واسعة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

بث مباشر حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار

مدة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

يستمر حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مدة 25 دقيقة، وتنقل بث مباشر حفل افتتاح بطولة كأس الامم الأفريقية عدد من القنوات الناقلة للبطولة، ومنها قناة الجزائرية الأرضية، والمغربية الرياضية.

مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم 13-1-2024

سينطلق اللقاء بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والتي توافق الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

يتطلع عشاق كرة القدم إلى رؤية المنتخبات المشاركة في هذه البطولة تقدم أداءً قويًا ومثيرًا للإعجاب، وتصل إلى المراحل النهائية للمنافسة.