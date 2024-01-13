تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا وطريقة فك شفرتها

بدأ البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وذلك منذ لحظة إعلانها عن بث مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث تعد القناة أحد القنوات الرياضية الهامة التي يبحث عن ترددها الكثير من المواطنين، وذلك لعرضها بطولة كأس أمم إفريقيا بشكل مجاني ومباشر، والجدير بالذكر أن القناة أعلنت عن تردداتها المتاحة حتى يتمكن المشجعين من متابعة كافة المباريات بسهولة وكذلك متابعة الافتتاح الخاص الذي سيقام اليوم، وفي السطور التالية نوضح لكم ترددها وطريفة فك التشفير لها فضلاً تابعونا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

يمكن للراغبين في تحميل تردد القناة تثبيتها من خلال التردد المتاح على القمر الصناعي نايل سات، والذي أعلنت عنه القناة بعد التحديثات الأخيرة التي قامت بها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة والبث، حتى يتمكن متابعيها من الاستمتاع بها، بحيث يكون ترددها الجديد كالتالي:

القمر الصناعي هو نايل سات.

كما أن تردد القناة الجزائرية هو 11680.

ومعدل الترميز الخاص بها هو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ للقناة هو 2/3.

ومعامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو أفقي

جودة القناة هي HD.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية

يتم اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة حتى يتم تثبيت تردد قناة الجزائرية الأولى الرياضية، وذلك من خلال إدخال رمز فك الشفرة الذي سنوضحه بالخطوات،حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: