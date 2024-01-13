اتفرج من البيت|..تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات + خطوات فتح تشفير قناة الجزائرية لمتابعة كأس الأمم الإفريقية

ارتفع في الساعات القليلة الماضية معدل البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات، ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان عن قيام القناة الجزائرية بنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، وانطلقت أحداث البطولة منذ لحظات بحفل افتتاح ضخم، ثم يعقبه لقاء الافتااح بين الدولة المنظمة منتخب الأفيال كوت ديفوار ومنتخب غينيا بيساو وقامت القناة الجزائرية بنقل الحفل والمباراة عبر شاشتها، ونقدم لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لفك تشفير القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها القناة الأرضية الجزائرية بنقل أحداث البطولات الكبرى، حيث سبق لها وأن قامت بنقل عدد من لقاءات كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى قيامها بنقل بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون عام 2021، حيث نقلت القناة كافة لقاءات المنتخب الجزائري بالإضافة إلى مباريات المنتخبات العربية المشاركة، حتى اللقاء النهائي الذي جمع بين المنتخب المصري ومنتخب السنغال، والذي شهد نجاح أسود التيرانجا في الفوز بالكان الإفريقي للمرة الأولى في تاريخهم.

فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية على الريسيفر

وتظهر القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات، ولكنها تحتاج إلى فك التشفير البسيط piss، ويمكن تنزيل القناة وفك تشفيرها عبر الخطوات التالية: