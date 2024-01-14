تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr TV HD على نايل سات وعرب سات 2024

تُعد قناة الفجر الجزائرية من بين القنوات العربية التي تسعى إلى تقديم محتوى مميز وذو قيمة، يلجأ العديد من الأفراد إلى معرفة تردد هذه القناة، وذلك بناءً على استخدام مختلف الأقمار الصناعية، يبرز مسلسل “قيامة عثمان” كواحد من أهم المسلسلات التي حققت شهرة واسعة للقناة، مما جعلها تتمتع بشعبية كبيرة، حيث تقوم القناة بتقديم معلومات هامة للمواطنين في الجزائر، وتعد قناة ذات طابع خاص حيث تسعى إلى تحقيق التميز في تقديم محتوى متنوع وجذاب.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات 2024

يمكنك ضبط جهاز استقبال الإشارة الخاص بك على الترددات التالية لضبط إشارة قناة الفجر الجزائرية الفضائية بعد التحديث:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: الأفقي.

الاتجاه: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية لضبط إشارة قناة الفجر الجزائرية على العرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 10865.

الاستقطاب: العمودي.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

برامج قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بتقديم مجموعة من البرامج المتنوعة والمثيرة، حيث تسعى بشكل كبير لتقديم المحتوى الجديد والحصري الذي يلبي توقعات المشاهدين، إلى جانب عرضها لعدد كبير من أشهر المسلسلات العربية والتركية، تركز القناة أيضاً على نقل الأخبار الفنية العربية والعالمية من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة التي تقدم كل ما هو جديد، ومن بين الأعمال المهمة التي تقدمها قناة الفجر الجزائرية: