“شوف بالمجان”تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة Programme National

قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة Programme National هي قناة تلفزيونية عامة جزائرية، تبث مجاناً على مدار الساعة، وتغطي مجموعة واسعة من البرامج الإخبارية والثقافية والترفيهية وقد تأسست القناة في عام 1956، وكانت تُعرف آنذاك باسم “التلفزيون الجزائري”، ثم تم تغيير اسمها إلى “قناة الجزائرية الأرضية” في عام 2011، وإلى “قناة الجزائرية Programme National” في عام 2022 وقد تمكنت القناة من نقل مباريات البطولة عام 2022، كما تم الاعلان عن قيام بنقل بطولة افريقيا لعام 2024.

تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

تبث القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، ويمكن استقبالها في جميع أنحاء الجزائر والعديد من دول العالم العربي ويمكن ضبط القناة الجزائرية الارضية:

على القمر الصناعي نايل سات: 11680، استقطاب أفقي، معدل الترميز: 27500.

على القمر الصناعي عرب سات: 12604، استقطاب أفقي، معدل الترميز: 27500.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد 14 يناير

بدأت رسمياً بطولة كأس الأمم الافريقيا اليوم 13 يناير 2024، حيث بدأت مباراة الافتتاح بين كودفوار وغينيا وغدا الأحد تنطلق ثلاث مباريات حيث تنطلق اليوم الأحد 14 يناير 2024، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها ساحل العاج حتى 11 فبراير المقبل وتشهد اليوم ثلاث مباريات نارية، تجمع بين منتخبات كبرى، على رأسها منتخب نيجيريا، الذي يسعى لاستعادة اللقب الذي فاز به آخر مرة عام 2013 ومنتخب مصر، الذي يبحث عن التتويج باللقب الثامن في تاريخه.