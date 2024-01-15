شوف وصلت كام.. سعر الفراخ والبيض+ سعر كرتونة البيض الأحمر

في هذا التقرير سوف نوضح لكم سعر الفراخ والبيض بشكل مفصل، لأن هناك بعض المربين يبحثون دائما على الأسعار الحقيقية في مصر، وقد يواجهون بعض المشاكل في معرفة الأسعار الحقيقية نظرا لما تشهده هذه السلعة المهمة من التغيرات المستمرة للسعر، ووفقا لبعض العوامل سواء كانت حالة عرض أو الاقتصاد المحلي والذي يعد من العوامل الرئيسية في تحديد أسعار السلع.

سعر الفراخ والبيض

سعر الفراخ والبيض، موضوعنا اليوم عن سعر الفراخ والبيض في مصر إذا كنت ترغب في معرفة آخر تحديثات في الأسعار يمكنك أن تتابع تلك السطور التالية:

سعر كيلو الفراخ البيضاء يبدأ من 67 جنيه في المزارع، بالنسبة السعر في المحلات يبدأ من 77 جنيه حتى 79 جنيه للكيلو.

الفراخ البلدي يبدأ سعرها من 110 جنيه حتى 120 جنيه للكيلو الواحد.

أنا بالنسبة للدواجن الساسو يبدأ سعرها من 80 جنيه حتى 85 جنيه للكيلو الواحد.

أما كيلو الأوراك يبدأ سعره من 78 جنيه حتى 79 جنيه للكيلو الواحد.

الفراخ البانيه تبدأ سعرها يبدأ من 150 الجنيه 160 جنيه للكيلو الواحد حسب المدينة التي تقيم فيها.

أما بالنسبة لكيلو الصدور بالعظم سعره يبدأ من 95 جنيه للكيلو الواحد.

أما بالنسبة لكيلو الأجنحة يبدأ من سعر 45 جنيه حتي 55 جنيه.

سعر كيلو الهياكل يبدأ من 30 جنية حتى 40 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر

هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن أسعار كرتونة البيض الأحمر، وجاء سعر الكرتونة كما يلي: