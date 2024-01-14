“ببلاش” 3 طرق لفك شيفرة القناة الجزائرية 2024 لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا مجانًا على جميع الأقمار

استطاعت عدد من القنوات المجانية من الحصول على حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2024، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بالبحث عن تلك القنوات، يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباريات عبر القنوات المجانية، ومن بينها قناة الأرضية الجزائرية التي تبث المباريات مجانًا، يرغب العديد من المشاهدين في معرفة كيفية تنزيلها ومعرفة ترددها وطريقة فك شفرتها، وسيتم توضيح ذلك في التقرير التالي.

كيفية تنزيل وفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية

للقيام بتنزيل وفك شفرة القناة الجزائرية الأرضية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الريسيفر الخاص بك.

ابحث عن القنوات يدويًا عبر إدخال تردد القناة الذي تم الإشارة إليه سابقًا.

أدخل تردد القناة واختر القمر الصناعي (Nilesat /Arabsat) من قائمة الأقمار (Sat Menu).

اختر التردد الأفقي (H) وأدخل معدل الترميز 27500، ثم اضغط على موافق (Ok).

بمجرد الانتهاء، قم بحفظ القنوات المكتشفة.

بعد ضبط التردد، سيتعين عليك إدخال شفرة القناة المحددة وهي: 1100000000000000.

اضغط على الزر الأحمر لتأكيد الشفرة.

انتقل إلى الخيار الخامس المسمى “معدل الترميز”.

اضغط على الزر الأحمر وامسح الأرقام الموجودة، ثم اكتب “27500”.

اضغط على الزر الأحمر لتأكيد معدل الترميز.

قم بتعديل الاستقطاب من “عمودي” إلى “أفقي”.

اختر قائمة التردد وأضف التردد “H 11680 27500”.

اضغط على الزر الأزرق على جهاز التحكم.

اختر نوع القناة “الجميع”.

اضغط على الزر الأحمر لتأكيد الإعدادات.

طريقة أخرى لفك الشفرة

بعض أجهزة الريسيفر تدعم إمكانية إدخال شفرة الـ Biss مباشرة عبر الخطوات التالية:

اضغط على زر “0”.

اضغط على زر “Ok”.

ستظهر لك كلمة “Biss” على الشاشة.

ادخل الشفرة المطلوبة باستخدام لوحة الأرقام على جهاز التحكم الخاص بك.

طريقة ثالثة لفك الشفرة

إذا كان جهاز الريسيفر الخاص بك لا يدعم إمكانية إدخال الشفرة مباشرة، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر “الضبط”.

ثم اضغط على “Ok”.

ستظهر لك قائمة، اختر الخيار الثاني المسمى “Av”، ثم اضغط “Ok”.

ستظهر لك قائمة مع خيار مكتوب عليه “ادخل الرقم السري”.

قم بكتابة الرقم “1512”.

اختر الخيار الأخير الذي يحمل اسم “إعداد Xcam”، ثم اضغط “Ok”.

ستظهر لك قائمة جديدة، اختر الخيار الأول “بقعة”، ثم اضغط “Ok”.

ستظهر قائمة “بيس”، اضغط على الزر الأحمر، وسيتم فتح القناة بعد ذلك.

تردد قناة الجزائرية الأرضية