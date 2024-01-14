وزارة التربية العراقية توضح طريقة تقديم وظائف وزارة التربية العراقية+ الشروط التقديم في تعيينات الوزارة العراقية

تقديم وظائف وزارة التربية العراقية حيث قامت الوزارة بالإعلان عن رابط تقديم وظائف وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة الماضية، لكي توفر مجموعة من فرص العمل الجديدة لكل الخريجين والباحثين على وظائف حكومية، وسوف يتم فتح باب التقديم الجديدة خلال الساعات المقبلة في كل محافظات دولة العراق للعمل كمدرس أو معلم، ولهذا السبب يقوم بعض المواطنين العراقيين بالبحث عن الرابط الخاص بعملية التقديم.

طريقة تقديم وظائف وزارة التربية العراقية

طريقة تقديم وظائف وزارة التربية العراقية، تأتي عملية تقديم وظائف وزارة التربية العراقية من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

في بداية الأمر يمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع الرسمي للوزارة.

قم بالدخول على أيقونة الوظائف الشاغرة ثم بعد ذلك قم بالاختيار منها القسم الذي ترغب كمتقدم الالتحاق به.

قم بالدخول على أيقونة الخاصة بالعقود.

قم بتعبئة الاستمارة التي تتواجد أمامك، ثم قم بمراجعتها بشكل صحيح قبل أن تقوم بالضغط على أيقونة إرسال.

عليك الانتظار بعض الوقت ليتم الرد عليك سواء كانت حالة قبول الطلب أو رفض الطلب مع العلم بذلك سوف يتم الرد عليك من خلال البريد الإلكتروني.

كل ما عليك هو متابعة كل الرسائل التي تصل إليك من خلاله.

الشروط التقديم في تعيينات الوزارة العراقية

قامت وزارة التربية العراقية بوضع مجموعة الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على وظيفة من وظائف المعلن عنها، ومن أبرز تلك الشروط:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون معه الشهادة الجامعية في القسم المطلوب في الوزارة.

لابد من امتلاك خبرة في مجال التدريس.

أن يكون من الأشخاص الحسنة حسن السير والسلوك.

عظم وجود أي أمراض مزمنة.

لابد أن يكون المتقدم من مقيمي دولة العراق.

معايير مسابقة الخمسين ألف معلم

تم تأكيد من قبل وزارة التربية العراقية على عدد من المعايير التي تم الاهتمام بها في مرحلة الاختيار بين المتقدمين، وتشمل هذه المعايير: