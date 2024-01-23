رواتب عالية جدًا وشغل بالبدلة.. التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري+ الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم

التقديم في وظائف البنك الأهلي، ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة حول التقديم في وظائف البنك الأهلي، حيث أعلن البنك الأهلي المصري في وقت سابق عن إتاحة وظائف جديدة شاغرة للتعيين في البنك وأوضح البنك الأهلي كافة التفاصيل التي تتعلق بوظائف الخريجين الجدد من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الانترنت.

التقديم في وظائف البنك الأهلي

التقديم في وظائف البنك الأهلي، تصدر عنوان التقديم في وظائف البنك الأهلي محركات البحث في الساعات الأخيرة على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن البنك الأهلي عن وظائف متاحة للطلاب حديثي التخرج، ووضح البنك كافة التفاصيل عبر الموقع الرسمي على الانترنت، ويبحث العديد من حديثي التخرج عن شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي، وهذه الشروط كالتالي:

يشترط حصول المتقدم على مؤهل عالي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

يشترط أن يكون المتقدم أحد خريجي دفعة 2020 – 2021 – 2022 – 2023.

يشترط حصول المتقدم على معدل تراكمي جيد أو أعلى.

يشترط أن لا يكون للمتقدم أي أقارب من الدرجة الأولى في البنك أو الدرجة الثانية مصاهرة أو الدرجة الثالثة نسب.

يجب أن لا يتخطى سن ال 28 عام.

مراعاة أن يكون محل الإقامة مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم وطريقة التقديم

أعلن البنك الأهلي عن الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم مثل كليات (الحاسبات والاتصالات، كلية التجارة بمختلف أقسامها، كلية الحقوق، كلية إدارة الأعمال بأقسامها، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا المعلومات)، ويمكن التقدم على أحد هذه الوظائف عن طريق الموقع الرسمي للبنك الأهلي واختيار أيقونة الوظائف الموجودة في أعلى يمين الصفحة الرئيسية، ثم ملء بيانات الاستمارة الخاصة بالتقديم على الوظائف.