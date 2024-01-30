هل تم تحديد موعد طرح قطع أراضي في المدن الجديدة 2024؟ المجتمعات العمرانية تُجيب

موعد طرح قطع أراضي في المدن الجديدة، تصدر موعد طرح قطع أراضي في المدن الجديدة محركات البحث في الآونة الأخيرة على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منذ بداية العام الجديد، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن اقتراب طرح قطع أراضي في المدن الجديدة ولذلك يتساءل الكثير عن موعد طرح هذه الأراضي في المدن الجديدة.

موعد طرح قطع أراضي في المدن الجديدة

موعد طرح قطع أراضي في المدن الجديدة، يتساءل العديد من المواطنين عن موعد الطرح القادم لقطع أراضي في المدن الجديدة، وقد أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح أراضي في المدن الجديدةخلال عام 2023، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان القادم الخاص بقطع الأراضي للعام الحالي 2024، وتهدف الوزارة إلى التنويع من طروحات الأراضي سواء للأفراد أو المستثمرين بمختلف أنواعها وأنشطتها المختلفة في المدن الجديدة، كما تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على طرح قطع الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو إدارية، ويتم ذلك بشكل شهري.

طرح أراضي جديدة

تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التوسع في طروحات الأراضي وخاصة الأراضي التي تأتي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص سواء بالحصة العينية أو بالحصة النقدية، بالإضافة إلى أراضي السداد بالدولار، وأراضي بيت الوطن الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، ويأتي ذلك لعدة أهداف أساسية ومنها الإسراع من عملية التنمية العمرانية في مختلف أنحاء المدن الجديدة وأيضا للعمل على إنعاش الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة، كما تعمل الوزارة على طرح مرحلة جديدة للأراضي بشرط الدفع بالدولار الأمريكي، وتستعد أيضا للتوسع في الطروحات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج من خلال إتاحة العديد من الوحدات السكنية المتميزة والأراضي المتنوعة.