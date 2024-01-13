اضبط تردد قناة الجزائرية الرياضية المجانية لمتابعة كأس امم افريقيا 2024

دولة كودفوار اعلنت رسمياً بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها الجزائر في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل وتعد هذه البطولة من أهم الأحداث الرياضية في القارة، حيث يشارك فيها أفضل المنتخبات الأفريقية وفي ضوء أهمية هذه البطولة، أعلنت الحكومة الجزائرية عن نقل عدد من مبارياتها على قناة الجزائرية الأرضية مجانًا لجميع المواطنين ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من محبي كرة القدم لمشاهدة البطولة.

تردد قناة الجزائرية الرياضية المجانية

وإذا كنت من محبي كرة القدم الأفريقية، فأنت بحاجة إلى ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على جهاز الريسيفر الخاص بك. وإليك تفاصيل تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على جهاز الريسيفر:

اضغط على زر Menu على جهاز التحكم عن بعد.

اختر التركيب.

اختر التركيب اليدوي.

اختر قمر نايل سات.

أدخل بيانات التردد كما هو موضح أعلاه.

اضغط على بحث.

وسوف تظهر لك القناة بعد انتهاء عملية البحث.

طريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية

لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 على قناة الجزائرية الأرضية، عليك

ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على القمر الصناعي المصري نايل سات، ثم إدخال التردد التالي: 11680، ومعدل الترميز: 27500، والاستقطاب: أفقي.بعد ذلك، عليك إدخال الشفرة الخاصة بالقناة، وهي: 1100001100000000.

بمجرد إدخال التردد والشفرة، ستتمكن من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 على قناة الجزائرية الأرضية مجانًا.**

وبهذه الطريقة، يمكنك ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على جهاز الريسيفر الخاص بك، والتمتع بمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانًا.